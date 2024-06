Ucraina, le difese di Kiev abbattono un missile ipersonico russo

Le difese aeree ucraine hanno abbattuto la notte scorsa un missile ipersonico russo Kh-47M2 Kinzhal, oltre a decine di droni e 4 missili da crociera: lo ha reso noto su Telegram l'Aeronautica militare ucraina. Oltre al missile ipersonico, lanciato dallo spazio aereo della regione russa di Tambov, le forze di Mosca hanno lanciato 4 missili da crociera Kh-101/Kh-555 da bombardieri strategici Tu-95 MS (dalla regione russa di Saratov) e un missile balistico Iskander-M dalla Crimea occupata. Sono stati lanciati anche 24 droni kamikaze dalle zone di Yeisk e Primorsko-Akhtarsk in Russia. I droni sono stati tutti abbattuti nelle regioni di Kiev, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia, Poltava, Kharkiv e Vinnytsia. Oltre al missile ipersonico, le forze ucraine hanno distrutto anche i 4 missili Kh-101/Kh-555.

Nuovo allarme aereo questa mattina a Kiev e in numerose regioni dell'Ucraina: lo riporta Rbc-Ucraina. L'allarme è scattato alle 8:52 ora locale (le 7:52 in Italia) ed ha interessato la capitale ucraina oltre che le regioni orientali, settentrionali e centrali del Paese. Si tratta della terza allerta aerea per Kiev dall'inizio della giornata.

Le forze russe hanno lanciato ieri più di 200 droni kamikaze sulla regione di Zaporizhzhia: lo ha reso noto il capo dell'amministrazione militare regionale, Ivan Fedorov, come riporta Ukrainska Pravda. La regione è stata colpita 547 volte e sono stati presi di mira 15 insediamenti, ha detto Fedorov, aggiungendo che 11 case sono state distrutte ma non ci sono stati feriti o vittime. Nel complesso, 206 droni di varie versioni hanno attaccato Gulyaipole, Levadne, Robotine, Mala Tokmachka, Malynivka e Novoandriivka. Altri 23 bombardamenti con sistemi di razzi a lancio multiplo hanno interessato Robotyne, Mala Tokmachka, Malynivka e Gulyaipole. Inoltre, sono stati effettuati 311 bombardamenti su 14 località, incluse Gulyaipol, Orikhov e Malaya Tokmachka.



