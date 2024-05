Putin avvia manovre nucleari al confine con l'Ucraina 

Segnali di preoccupante escalation in Ucraina: Mosca ha iniziato le annunciate esercitazioni nucleari tattiche a un passo dai confini mentre Kiev evoca uno scudo aereo dei partner occidentali, ai quali chiede di abbattere i missili russi dai loro territori o mettendo in azioni i caccia della Nato. Le esercitazioni atomiche erano state ordinate il 6 maggio scorso da Vladimir Putin: il clima era surriscaldato dalle dichiarazioni del presidente francese Emmanuel Macron, che aveva prospettato l'invio di truppe occidentali in Ucraina per impedire a quelle russe di dilagare, mentre ministro degli Esteri britannico David Cameron aveva dato via libera all'uso dei missili britannici forniti a Kiev per colpire in profondità anche in Russia. Posizioni che secondo Mosca hanno creato "tensioni senza precedenti" con l'Occidente. Le manovre, che si svolgono nel distretto meridionale russo, vertono sui sistemi missilistici a corto raggio Iskander e gli ipersonici Kinzhal, che vengono montati a bordo dei caccia MiG-31. L'addestramento, immortalato dai fotogrammi pubblicati dai media russi, mira a "mantenere la prontezza delle truppe e delle unità che utilizzano armi nucleari non strategiche per reagire e garantire pienamente l'integrità territoriale e la sovranità dello Stato russo in risposta a dichiarazioni provocatorie e minacce arrivate da alcuni funzionari occidentali". Nelle stesse ore in cui iniziava l'esercitazione russa, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il suo ministro degli Esteri Dmytro Kuleba hanno alzato il livello della posta. Gli Stati Uniti e l'Europa dovrebbero fare di più per difendere l'Ucraina e gli aerei delle Nato dovrebbero abbattere i missili russi nello spazio aereo ucraino, ha detto Zelensky al New York Times: "Abbattete quello che c'è nel cielo dell'Ucraina. E dateci le armi da usare contro le forze russe al confine", è stato l'auspicio del leader, rivelando di aver chiesto a Washington anche di poter usare i missili Usa per colpire obiettivi militari in Russia. Poco prima, in conferenza stampa a Kiev con il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock, Kuleba aveva evocato questa sorta di "scudo aereo", invitando gli alleati a blindare i cieli delle città ucraina abbattendo i missili russi dai propri territori. "Se non volete farlo, allora forniteci tutti i mezzi necessari, li schiereremo sul territorio ucraino e intercetteremo noi questi missili", ha esortato il responsabile, ribadendo la richiesta di sistemi di difesa aerea e "aerei da combattimento con capacità tecniche adeguate". Tema caro anche a Zelensky, che ha chiesto a Berlino altri Patriot, nel giorno in cui ha respinto al mittente le accuse russe di essere un "usurpatore" perché il suo mandato è scaduto: "I miei cinque anni non sono ancora finiti, a causa della legge marziale continuano". Sul terreno intanto Mosca continua ad avanzare. Il ministero della Difesa ha annunciato che i suoi paracadutisti hanno preso il controllo di una roccaforte ucraina vicino ad Andreyevka, nella regione di Donetsk. Nel Kharkiv - oltre 14mila gli sfollati negli ultimi giorni - gli attacchi hanno perso di intensità nelle ultime 24 ore, riferisce lo Stato maggiore ucraino, ma gli scontri armati non si fermano. Le truppe russe hanno compiuto ricognizioni e sabotaggi nelle regioni settentrionali di Sumy e Chernihiv, dove starebbero riempendo il campo di battaglia di mine. Sabotaggi che secondo il presidente polacco Donald Tusk sono in corso anche oltreconfine: l'ultimo bilancio parla di almeno 12 arresti, tra i quali alcuni criminali, "assoldati dai servizi russi e bielorussi" per colpire dietro le linee. Azioni di disturbo che secondo Varsavia minacciano non solo la Polonia ma anche Lituania e Lettonia, "forse anche la Svezia". Indagini sono in corso su alcuni incendi sospetti in una fabbrica polacca e in un centro Ikea lituano. Tra i progetti di Mosca, ha denunciato Tusk, anche quello inondare la Polonia con l'ingresso illegale di migliaia di migranti da "Somalia, Eritrea, Etiopia e Yemen".





Oltre 3.000 detenuti ucraini hanno chiesto di andare in guerra

Più di 3.000 detenuti ucraini hanno fatto domanda per combattere nelle forze armate grazie a una nuova legge che punta a mobilitare più combattenti possibili per fermare l'invasione russa. "Ciò riguarda più di 3.000 persone. Abbiamo fatto questa stima prima dell'adozione della legge", ha detto Olena Vyssotska, vice ministro della Giustizia, alla televisione ucraina. "Non possiamo dire che le potenziali 20.000 persone di cui abbiamo parlato si iscriveranno", ha aggiunto.

Per Mosca Kiev è 'isterica' e cerca appoggio in Occidente perché perde sul terreno

Il Cremlino ha accusato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il governo di Kiev di volere un maggiore sostegno dall'Occidente nella guerra in Ucraina e di aver fatto "molte dichiarazioni negli ultimi giorni, a volte addirittura cadendo in preda all'isteria" a causa di quella che, secondo Mosca, sarebbe la "posizione estremamente sfavorevole delle forze" ucraine al fronte. Lo riporta la Tass.

Il portavoce di Putin ha inoltre dichiarato che nel governo ucraino ci sarebbe, secondo lui, "una crescente consapevolezza" che "anche se l'andamento delle forniture di strumenti militari venisse in qualche modo ripristinato, ciò non aiuterebbe in alcun modo le forze ucraine a cambiare le dinamiche in prima linea". Peskov ha poi accusato le forze ucraine di bombardare "strutture civili e aree residenziali nelle zone di confine della Russia" e ha dichiarato che saranno adottate "le misure necessarie".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA