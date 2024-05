Russia: arrestato generale che criticò condotta conflitto

Un generale russo, Ivan Popov, che aveva criticato la conduzione del conflitto in Ucraina, lamentando la carenza di rifornimenti, è stato arrestato con l'accusa di frode. Lo scrive l'agenzia Tass.

Nel luglio dello scorso anno, secondo quanto riferisce il Moscow Times, Popov era stato rimosso dal comando della 58/ Armata di stanza in Ucraina dopo essersi lamentato con l'allora ministro della Difesa Serghei Shoigu per la cattiva gestione nell'afflusso di rifornimenti. In una registrazione audio fatta circolare da un deputato della Duma, Andrei Gurulyov, il generale attaccava i suoi superiori accusandoli di avere "decapitato a tradimento" l'esercito dopo la sua rimozione.Nel luglio dello scorso anno, secondo quanto riferisce il Moscow Times, Popov era stato rimosso dal comando della 58/ Armata di stanza in Ucraina dopo essersi lamentato con l'allora ministro della Difesa Serghei Shoigu per la cattiva gestione nell'afflusso di rifornimenti. In una registrazione audio fatta circolare da un deputato della Duma, Andrei Gurulyov, il generale attaccava i suoi superiori accusandoli di avere "decapitato a tradimento" l'esercito dopo la sua rimozione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA