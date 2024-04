Mosca punta su Chasiv Yar per sfondare le difese Kiev a est

La cattura di Chasiv Yar, nel Donetsk (est), consentirebbe alle truppe russe di lanciare ulteriori operazioni offensive contro le città che formano un'importante cintura di difesa dell'Ucraina in questa regione orientale del Paese: lo scrive l'Istituto per lo studio della guerra (Isw) sul suo sito.

Le forze russe si trovano adesso alla periferia orientale di Chasiv Yar e dal mese scorso hanno intensificato gli sforzi per conquistare la città, si legge nel rapporto del centro studi statunitense. Lo sforzo offensivo per la conquista della città, secondo gli esperti del think tank, offre alle forze russe le prospettive più immediate per fare progressi operativamente significativi, di fatto per sfondare le difese ucraine nella regione di Donetsk.

Le forze russe, sottolinea l'Isw, rappresentano una minaccia credibile per la conquista di Chasiv Yar, anche se potrebbero non essere in grado di farlo in tempi rapidi. Luned' scorso il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva detto che Mosca punta a occupare la città entro il 9 maggio, giorno in cui i russi celebrano la vittoria sul nazismo nella Seconda Guerra Mondiale.

