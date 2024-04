Ucraina, pronti altri aiuti per 6 miliardi a Kiev dagli Stati Uniti

Gli Usa stanno dando gli ultimi ritocchi ad un pacchetto di aiuti a Kiev da 6 miliardi, uno dei più grandi finora, con Patriot, munizione per artiglieria, droni, armi anti droni, missili aria-aria per i caccia. Lo riferisce Politico citando due dirigenti americani. Il pacchetto potrebbe essere annunciato domani e attinge ai 61 miliardi di fondi appena approvati dal Congresso. Ma si tratta di armamenti da produrre, non da prelevare dagli arsenali, quindi occorreranno anni prima che arrivino in Ucraina.

La Svezia schiererà tank CV90 e Leopard 2 in Lettonia

La Svezia schiererà in Lettonia unità meccanizzate che includeranno carri armati CV90 e Leopard 2. Lo ha annunciato il primo ministro svedese, Ulf Kristersson, nel corso di un incontro, tenutosi oggi a Stoccolma, con la sua omologa lettone, Evika Silina. "Rafforzare la sicurezza della regione baltica è oggi ancor più urgente di quanto non lo fosse precedentemente", ha commentato Silina. "La decisione del governo svedese di avviare ufficialmente i preparativi per il dispiegamento di alcune delle sue unità delle forze armate in Lettonia è un'ottima notizia per rafforzare la nostra sicurezza comune".

