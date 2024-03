Unrwa, 'un membro dello staff ucciso e 22 feriti a Rafah'

"Almeno un membro dello staff dell'Unrwa è stato ucciso e altri 22 sono rimasti feriti dopo che le forze israeliane hanno colpito un centro di distribuzione alimentare nella parte orientale di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza". Lo riferisce l'agenzia Onu sul profilo X.

Secondo il ministero della Sanità a Gaza gestito da Hamas quattro persone sono state uccise nel "bombardamento del magazzino".

Hamas ha chiesto ai palestinesi della Cisgiordania di "marciare verso" la Spianata delle Moschee a Gerusalemme e di "spezzare le catene dell'occupazione e del suo assedio". In un post su Telegram - riferendosi ai palestinesi uccisi da Israele in varie episodi oggi - la fazione islamica ha salutato nel "terzo giorno del sacro Ramadan i martiri" di Gerusalemme, Jenin e Betlemme, compreso "l'eroico accoltellamento" dove sono stati feriti due israeliani. "E' una jihad di vittoria - ha concluso - o di martirio".

Hamas ha fatto sapere che un suo miliziano è stato ucciso in un raid attribuito ad Israele sulla città di Tiro in Libano. Secondo quanto ha riportato in un post ufficiale la fazione islamica, si tratta di Hadi Mustafa del campo profughi di Rashidieh. Secondo i media ci sarebbe un altro morto nel raid con i droni sulla città costiera libanese.

Hadi Mustafa, il miliziano ucciso oggi in Libano in un attacco aereo israeliano, era "un elemento centrale nell'organizzazione terroristica di Hamas": lo ha affermato il portavoce militare. "Era impegnato - ha aggiunto - nella organizzazione di cellule ed in altre attività terroristiche sul terreno e progettava attentati anti-israeliani e anti-ebraici in diversi Paesi al mondo". Faceva parte inoltre, secondo il portavoce, di un'ala operativa di Hamas collegata a Saleh al-Arouri, il dirigente di Hamas ucciso a Beirut il gennaio scorso.

Due israeliani sono stati feriti in maniera non grave in un attacco al coltello vicino un checkpoint sulla strada 60 a sud di Gerusalemme. Lo ha fatto sapere l'esercito secondo cui le forze di sicurezza hanno aperto il fuoco contro l'aggressore che è stato "neutralizzato".

Quattro palestinesi sono stati invece colpiti a morte la scorsa notte da forze di sicurezza israeliane ad al-Jib, a nord di Gerusalemme, e a Jenin, nel nord della Cisgiordania . La notizia, riferita dalla agenzia di stampa palestinese Wafa è stata confermata dalla radio militare secondo cui i due palestinesi uccisi a al-Jib erano impegnati nel lancio di bottiglie incendiarie verso automobilisti israeliani.

Ieri nel campo profughi di Shuafat, un ragazzo palestinese era stato colpito a morte in una manifestazione anti-israeliana organizzata per il Ramadan. Secondo l'emittente il giovane aveva sparato un fuoco d'artificio sugli agenti, "mettendoli in pericolo". Rinforzi di polizia sono stati inoltrati a Gerusalemme.

