"Non c'è verità nella notizia pubblicata dal canale al-Arabiya attribuita ad una fonte di Hamas secondo cui il movimento ha ricevuto un'offerta internazionale per un esteso cessate il fuoco a Gaza, il graduale ritorno degli sfollati né che una delegazione sia diretta al Cairo per discutere i dettagli". Lo ha fatto sapere su Telegram Hamas invitando i media "ad assicurare accuratezza e credibilità nel riferire le notizie".

