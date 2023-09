Von der Leyen: 'L'Ue sostiene i Paesi membri sui migranti'

"La migrazione è un fenomeno che riguarda tutta l'Ue e necessita di soluzioni europee. Noi vogliamo supportare gli Stati membri a gestire in maniera efficace e umana la migrazione". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in un punto stampa con il premier ceco Petr Fiala al quale ha assicurato sostegno "riguardo in particolare all'accoglienza dei rifugiati ucraini".

"Abbiamo proposto un aumento dei target di bilancio da 15 miliardi specificamente per aiutare i Paesi membri sulla migrazione", ha sottolineato la presidente della Commissione.

