Zuppi: 'La questione migranti non può essere politicizzata'

La questione dei migranti deve essere gestita "con umanità e intelligenza". Lo ha detto il cardinale presidente della Cei, Matteo Zuppi, al Consiglio episcopale permanente. "L'errore, non da oggi, è stato politicizzare il fenomeno migratorio, anche condizionati dal consenso e dalle paure. Si tratta di esseri umani prima di tutto; si tratta del futuro dell'Italia, in crisi demografica; si tratta di coinvolgere la popolazione in un fenomeno che crea scenari nuovi e non semplici. Richiede coraggio politico e responsabilità sociale. La questione migratoria dovrebbe essere trattata come una grande questione nazionale, che richiede la cooperazione e il contribuito di tutte le forze politiche".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA