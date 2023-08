Le Hawaii in fiamme, almeno sei morti a Maui

Gli incendi sull'isola di Maui, alle Hawaii, hanno causato almeno sei morti. Lo affermano le autorità. Diversi grandi incendi stanno divampando nello stato americano a causa della siccità e dei venti forti portati dall'uragano Dora, che hanno alimentato e rafforzato una serie di roghi provocando evacuazioni di massa, interruzioni di corrente diffuse e costringendo le persone a gettarsi in mare per scappare dalle fiamme.

Il bilancio delle vittime potrebbe aumentare perche' come hanno confermato le autorita' stanno continuando le operazioni di soccorso. "Siamo ancora in modalità di ricerca e salvataggio quindi non so cosa accadrà a quel numero", ha commentato il sindaco della contea di Maui, Richard Bissen. Inoltre, diverse persone sono state ricoverate ad Honolulu a causa di ustioni, e oltre 2.100 persone sono state accolte in rifugi di emergenza. Solo a Maui oltre 14 mila persone sono ora senza corrente elettrica.



