Ucraina: sirene antiaeree a Kiev e in tre regioni centrali

Le sirene d'allarme antiaereo sono state attivate nella capitale Kiev e in tre regioni dell'Ucraina centrale nelle prime ore di oggi, secondo quanto riportano l'agenzia russa Tass e il Kyiv Independent. L'allarme è scattato nell'oblast di Kiev e in quelli di Kirovograd e Cherkasy. I cittadini sono stati invitati dalle autorità a rimanere nei rifugi.

Le forze russe hanno lanciato la notte scorsa cinque droni kamikaze di fabbricazione iraniana sulla città di Kiev ed i sistemi di difesa aerea ucraini hanno abbattuto tutti i bersagli: lo ha reso noto l'Amministrazione militare della capitale, come riporta il Kyiv Independent. Uno dei carichi di munizioni dei droni colpiti ha danneggiato un edificio amministrativo nel quartiere Holosiivskyi della capitale e alcune finestre di un edificio adiacente, ha aggiunto l'Amministrazione. Non ci sono per il momento notizie su eventuali feriti o vittime.