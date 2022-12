Missili russi sull'Ucraina, città in blackout

Pioggia di missili russi sull'Ucraina, esplosioni segnalate anche a Kiev e a Leopoli (nell'ovest dell'Ucraina), che si trova lontano dalla linea del fronte, a Kharkiv, (est), Odessa (sud), Sumy (nord-est). Nel mirino anche l'infrastruttura energetica, con le città che subiscono interruzioni di corrente e hanno problemi al rifornimento idrico.

La difesa antiaerea risponde ai raid. Kiev riferisce di aver abbattuto 54 su 69 missili russi lanciati stamattina sul Paese. Dopo l'attacco di oggi, il 40% dei residenti di Kiev è senza elettricità, ha detto il sindaco della capitale Vitaly Klitschko, dove esplosioni in diversi quartieri sono state segnalate dai residenti della capitale, secondo i media ucraini. Secondo il sindaco, le forze di difesa aerea ucraine hanno distrutto 15 missili russi sopra Kiev.

Le difese russe hanno distrutto un oggetto non identificato nel distretto di Engels della Regione di Saratov, a 500 chilometri dal confine con l'Ucraina. Lo dichiara il governatore regionale Roman Busargin sul suo canale Telegram, come riporta la Tass. "Le difese aeree erano al lavoro sul territorio del distretto di Engels. Un oggetto non identificato è stato distrutto. I servizi di emergenza sono stati inviati sul posto. Non c'è alcuna minaccia per la sicurezza dei residenti", ha dichiarato il governatore. Nell'ultimo mese la base aerea militare di Engels è stata colpita due volte da droni.

Il ministro degli Esteri russo Lavrov respinge intanto la formula di pace di Zelensky, 'un'illusione' - La Russia non intende parlare con nessuno sulla base della "formula di pace" proposta da Vladimir Zelensky, Kiev non è pronta al dialogo: lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in un'intervista a Ria novosti. "E' evidente che Kiev non è pronta al dialogo. Zelensky accarezza l'illusione di ottenere, con l'aiuto dell'Occidente, il ritiro delle nostre truppe dal territorio russo del Donbass, Crimea, Zaporozhzhia e Kherson, il pagamento delle riparazioni da parte della Russia e tribunali internazionali" e simili. Naturalmente, non ci sarà nessun colloquio a tali condizioni", ha detto Lavrov.