ELEZIONI:ESULTA MARINE LE PEN, IN ITALIA VITTORIA STORICA

(ANSA) - PARIGI, 26 SET - "Il popolo italiano ha deciso di riprendere in mano il proprio destino, eleggendo un governo patriottico e sovranista. Bravi Giorgia Meloni e Matteo Salvini, per aver resistito alle minacce di una Unione europea anti-democratica e arrogante, ottendendo questa grande vittoria": lo scrive in un tweet la leder del Rassemblement National, Marine Le Pen. (ANSA).