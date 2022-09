Regina: arcivescovo Canterbury, 'la sovrana pregava per tutti'

"La regina pregava per tutti, aveva una grande fede". Lo ha detto a Sky News Justin Welby, l'arcivescovo di Canterbury e primate della chiesa anglicana, di cui Elisabetta II era capo in quanto sovrana. Welby indossa la casacca fosforescente del 'Faith Team', il servizio di sostegno spirituale predisposto insieme a quelli per l'assistenza medica e la distribuzione di acqua e cibo alle tante persone, sudditi ma anche stranieri, in coda a Londra per rendere omaggio al feretro della regina Elisabetta nella Westminster Hall. Welby lavora al fianco dei leader religiosi di altre confessioni cristiane e religioni impegnati a parlare con quanti chiedono un supporto. "Questo è un importante momento di condivisione del dolore", ha spiegato l'arcivescovo.

Regina: arcivescovo di Canterbury si unisce alla coda lungo Tamigi