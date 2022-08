Media, Trump indagato dall'Fbi per spionaggio

(ANSA) - WASHINGTON, 12 AGO - Donald Trump è indagato da Fbi per spionaggio. Lo rivela Politico dopo aver preso visione del mandato di perquisizione della residenza dell'ex presidente in Florida. Donald Trump e i suoi avvocati hanno dato il via libera alla pubblicazione del mandato di perquisizione dell'Fbi della sua residenza a Mar-a-Lago. (ANSA).