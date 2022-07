Mosca, 'uccisi 23 mercenari britannici e 160 polacchi'

Decine e decine di "mercenari stranieri" tra cui "più di 160 polacchi, 50 georgiani e 23 britannici sono stati uccisi in tre settimane" in Ucraina. Lo annuncia il ministero della Difesa russo, che esorta i combattenti stranieri "a pensarci due volte e a tornare a casa vivi", avvertendo che chi viene catturato affronterà il massimo della pena in carcere.

Intanto, secondo quanto riportato dalla Tass, che cita l'agenzia di stampa bielorussa Belta, il presidente della Bielorussia, Alexander Lukashenko, ha accusato l'Occidente di stare elaborando piani strategici di attacco contro a Russia e che le direzioni dell'attacco sono note.