Gb: ombra Partygate su Labour, Starmer se multato si dimetterà

Il leader dell'opposizione laburista britannico, Keir Starmer, ha annunciato oggi di essere pronto a dimettersi laddove la polizia dovesse infliggergli nelle prossime settimane una multa nell'ambito di un'indagine riaperta sul sospetto di un mini Partygate (detto anche Beergate) che riguarda pure lui.

Il presunto scandalo ha a che fare nel suo caso con la partecipazione nell'aprile 2021 a un ritrovo di partito che si sarebbe tenuto in apparente violazione delle restrizioni anti-Covid allora in vigore: non troppo diversamente da quanto contestato con sdegno in precedenza al premier conservatore Boris Johnson e a Downing Street.