Eliseo 2022: Macron-Le Pen, ormai è testa a testa,26% a 25%

Si riduce al minimo lo scarto fra Emmanuel Macron e Marine Le Pen negli ultimi sondaggi in vista del primo turno di domenica: uno studio Elabe per BFM TV rivela che ormai i due contendenti sono quasi alla pari: 26% per Macron, 24% per Le Pen.

Anche lo scarto al ballottaggio, che era fino ad inizio settimana di 5 punti, si riduce al minimo, per Elabe: 51% per il presidente uscente, 49% per la sfidante.

Intanto, a due giorni dal primo turno delle presidenziali, Macron, in difficoltà secondo i sondaggi, alza il tiro e - in un'intervista a Le Parisien - dichiara che la sua avversaria "dipende finanziariamente da Putin" oltre ad essere "accondiscendente con la Russia". E il suo programma rimane "brutale, razzista", mentre sul piano sociale è pieno di "menzogne".