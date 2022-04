Eliseo 2022: Macron alza il tiro, 'Le Pen dipende da Putin'

A due giorni dal primo turno delle presidenziali, Emmanuel Macron, in difficoltà contro Marine Le Pen secondo i sondaggi, alza il tiro. In un'intervista a Le Parisien, il presidente francese ha dichiarato che la sua avversaria "dipende finanziariamente da Putin" e quindi "accondiscendente" con la Russia.

Macron ha anche definito il programma elettorale di Le Pen "brutale, razzista": "Il dibattito - ha commentato il presidente- ha completamente banalizzato il discorso di Marine Le Pen perché lei ha avuto uno straordinario direttore di campagna che è stato ancora più estremista di lei: Zemmour. E quindi, siccome le cose più orrende sono state già dette da mesi, ci si racconta che Marine Le Pen non è poi così grave. Ma i suoi fondamentali non sono cambiati: è un programma razzista, che punta a spaccare la società, e di grande brutalità". Macron ha anche detto che il programma sociale della sua avversaria è pieno di "menzogne, perché non pensa a finanziarlo": "Mette più in pericolo i piccoli risparmiatori e i piccoli pensionati", ha continuato Macron. "Quando dice: aumento le pensioni e dormite tranquilli, non è vero. Mente alle persone, perché non lo farà mai. Quando propone di abbassare l'IVA ovunque e di bloccare i prezzi senza sapere come pensa di riuscirci, mente alle persone".

Marine Le Pen ha risposto dicendo che il suo avversario è "molto aggressivo da quando è entrato in campagna elettorale". Secondo la candidata del Rassemblement National questo rivela "una certa dose di nervosismo" a due giorni dalle presidenziali. "Lo trovo aggressivo nelle posture, nelle frasi - ha detto la Le Pen a France Info commentando l'intervista di Macron - ho trovato le frasi del presidente della Repubblica estremamente offensive".

La leader del RN afferma di essere stata "molto colpita dall'udire il presidente della Repubblica, che è il garante della Costituzione, accusarmi di razzismo". E, ha aggiunto, "lo sfido a trovare una sola frase nel mio programma che discrimina i francesi per la loro origine, la loro religione o il colore della penne, perché il razzismo è questo". "Bisognerebbe che il presidente della Repubblica comprendesse che creare una differenza di diritto, concedere diritti supplementari in funzione della nazionalità non è mai stato considerato, in nessun diritto, come razzista", ha detto Le Pen.