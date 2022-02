Siria: ong, 13 i morti in raid Usa nel nord

(V. 'Sira: ong, 9 morti in raid Usa...' delle 8.12) (ANSAMed) - BEIRUT, 03 FEB - Sale ad almeno 13 uccisi, tra cui 4 bambini e 3 donne, il bilancio provvisorio del raid militare attribuito agli Stati Uniti nel nord-ovest della Siria contro presunte cellule jihadiste.

Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui le forze speciali Usa, aviotrasportate con elicotteri militari e scese a terra nella zona di Atme al confine con la Turchia, hanno ingaggiato uno scontro a fuoco durato per circa tre ore con miliziani locali asserragliati con le loro famiglie. (ANSAMed).