Covid: New Delhi impone il coprifuoco nel fine settimana

(ANSA) - ROMA, 04 GEN - La capitale dell'India, New Delhi, imporrà un coprifuoco nel fine settimana per cercare di frenare la diffusione della variante Omicron del coronavirus. Lo hanno annunciato le autorità locali secondo quanto riportato dal Guardian inviatndo anche la maggior parte degli uffici a far lavorare da casa metà dei dipendenti, compresi tutti i funzionari governativi ad eccezione di quelli impegnati in servizi essenziali.

Delhi ha riportato circa 11.000 casi positivi negli ultimi 8-10 giorni, di cui 350 ricoverati in ospedale. (ANSA).