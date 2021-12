Time: Elon Musk è la Persona dell'anno 2021

Elon Musk è la persona dell'Anno 2021 per Time. "L'uomo che aspira a salvare il Pianeta e a darcene un altro dove potremo abitare: clown, genio, bastian contrario, visionario, industriale, showman: un folle ibrido di Thomas Edison, P.T. Barnum, Andrew Carnegie e il Doctor Manhattan di 'Watchmen'", così la rivista americana ha definito il Ceo di Tesla e Space X che ha conquistato la copertina che celebra la persona o il concetto più significativo dell'anno che sta per concludersi.

Quest'anno Musk ha realizzato anche il sogno del primo volo di soli civili nello spazio, a settembre. Ed è anche diventato l'uomo piu' ricco del mondo, buttando giu' dal gradino piu' alto del podio del Bloomberg Billionaires Index, l'elenco dei Paperoni il cui patrimonio viene aggiornato in tempo reale in base alle quotazioni di Borsa, il fondatore di Amazon, Jeff Bezos. Il suo patrimonio è stimato sui 222 miliardi di dollari, a ottobre. Nello stesso periodo il colosso delle auto elettriche ha raggiunto 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato diventando la prima casa automobilistica la mondo a centrare tale soglia e ha raggiunto l'Olimpo delle società a tre zeri come Microsoft, Aramco, Apple, Alphabet, Facebook e Amazon.

Circa questa sua immensa ricchezza, Musk ha sempre detto di non essere interessato a cose materiali e che una meta' del suo patrimonio "servira' a risolvere i problemi del nostro pianeta mentre l'altra meta' servira' a costruire una citta' auto-sufficiente su Marte per assicurare la continuita' della vita, di tutte le specie, nel caso in cui la Terra venga colpita da una meteorite".