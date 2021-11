Nuova Zelanda: premier live su Fb interrotta da figlia di 3 anni

Divertente siparietto per la premier della Nuova Zelanda Jacinda Ardern che mentre stava parlando in diretta su Facebook delle restrizioni anti-Covid nel Paese è stata interrotta dalla figlia di tre anni, Neve. "Mamma!!", si sente la bimba chiamare. La premier sorridendo le risponde: "Dovresti essere a letto tesoro, è ora della nanna". Ma la bambina sembra non avere intenzione di mettersi a dormire, per cui Ardern alla fine cede. "Vai a letto, arrivo subito!". La premier si è poi scusata con quanti la stavano seguendo in diretta. "Non pensavo ci volesse così tanto!".

Ardern è stata la prima leader in oltre 20 anni a dare alla luce un figlio mentre era in carica. Prima di lei solo Benazir Butto che ebbe il suo secondo figlio quando era premier del Pakistan nel 1990. Quando era ancora in corsa per diventare premier della Nuova Zelanda, Ardern attirò l'attenzione dei media di tutto il mondo zittendo un giornalista che le chiedeva se avesse intenzione di fare dei figli nel caso fosse stata eletta. Una domanda "inaccettabile" per qualsiasi donna in qualunque luogo di lavoro, fu la secca risposta dell'allora 37enne laburista e subito scoppiò la 'Jacindamania'. Quattro mesi dopo, la premier annunciò su Twitter di aspettare un figlio con il compagno Clarke Gayford.