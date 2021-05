Biden, Giorno Memoria per massacro Tulsa, sradicare razzismo

(ANSA) - WASHINGTON, MAY 31 - Joe Biden ha proclamato quella di oggi come "giorno della memoria" per ricordare il centenario del massacro di Tulsa, una delle pagine piu' buie del razzismo in Usa, quando una folla di suprematisti bianchi uccise fra il 31 maggio e l'1 giugno almeno 300 afroamericani e rase al suolo il loro quartiere di Greenwood, cosi' fiorente da essere chiamato la "The black Wall Street".

Il presidente, che domani visitera' la citta' dell'Oklahoma, ha invitato gli americani a commemorare "la tremenda perdita di vite e sicurezza accaduta in quei due giorni del 1921 per celebrare il coraggio e la resilienza di quelli che sopravvissero e cercarono di ricostruire le loro vite". Biden ha anche chiesto di "riflettere sulle radici profonde del terrore razziale nella nostra nazione e di ribadire l'impegno a lavorare per sradicare il razzismo sistemico nel nostro Paese". (ANSA).