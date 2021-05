Putin, oltre 21 milioni di vaccinati in Russia, dati buoni

(ANSA) - MOSCA, 10 MAG - Circa 21,5 milioni di russi sono stati vaccinati contro il coronavirus. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin. "Abbiamo 21,5 milioni di persone che sono già state vaccinate: i risultati del Paese sono molto buoni", ha detto Putin, citato dalla Tass.

Il numero delle persone che in Russia ha ricevuto almeno una dose di vaccino però resta al momento in dubbio. Altri dati, come quelli pubblicati da Our World in Data (Oxford), indicano 13,1 milioni di persone vaccinate almeno con una dose. Putin ha detto di aver parlato oggi con il capo dell'organo russo di controllo della salute dei consumatori Rospotrebnadzor, Anna Popova. (ANSA).