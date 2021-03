AstraZeneca,pronti a presentare richiesta autorizzazione Fda

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - "Siamo fiduciosi che questo vaccino possa svolgere un ruolo importante nella protezione di milioni di persone in tutto il mondo da questo virus letale. Ci stiamo preparando a presentare questi risultati alla Food and Drug Administration degli Stati Uniti e per il lancio di milioni di dosi in tutta l'America nel caso in cui il vaccino ottenga l'autorizzazione per l'uso di emergenza negli Stati Uniti". Lo sottolinea Mene Pangalos, Vicepresidente esecutivo, Ricerca e sviluppo biofarmaceutici, nella nota con cui AstraZeneca ha comunicato i risultati del trial negli Stati Uniti. (ANSA).