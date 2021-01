Amanda Gorman al Super Bowl, leggerà una poesia

Dalla platea di Capitol Hill a quella del Super Bowl. Amanda Gorman, la poetessa 22 enne diventata famosa per essere stata invitata a leggere i suoi versi al giuramento del presidente Joe Biden, è stata scelta per recitare una sua composizione originale alla cerimonia di pregame per la 55/a edizione del Super Bowl. La finalissima del campionato di Football quest'anno si terrà a Tampa in Florida il prossimo 7 febbraio.

La poesia della Gorman sarà un riconoscimento a tre capitani onorari scelti dall'NFL, ossia Trimaine Davis, insegnante di Los Angeles che si è battuto per assicurare laptop e accesso a internet ai suoi studenti per la didattica a distanza durante la pandemia, Suzie Dorner, infermiera di Tampa che si occupa della terapia intensiva al Tampa General Hospital ed infine James Martin, veterano dei Marine che ha aiutato i veterani e le loro famiglie a mettersi in comunicazione virtualmente attraverso il suo Wounded Warrior Project.