Le Olimpiadi di Tokyo costeranno altri 2,4 miliardi di dollari

Le Olimpiadi di Tokyo posticipate a causa della pandemia da Covid-19 costeranno almeno 2,4 miliardi di dollari aggiuntivi. Lo hanno riferito gli organizzatori dell'evento sportivo. In particolare un ulteriore miliardo e mezzo di dollari sarà necessario per i costi operativi dovuti allo slittamento e altri 900 milioni di dollari per le misure anti-covid ai Giochi il prossimo anno.