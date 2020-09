Tunisia: ucciso membro gendarmeria, 'attacco terroristico'

Un membro della Guardia Nazionale, la gendarmeria, è stato ucciso in un "attentato terroristico" a Sousse, in Tunisia. Lo riferisce un portavoce della stessa Guardia nazionale.

"Una pattuglia di due agenti della Guardia Nazionale è stata vittima di un attacco al coltello nel centro di Sousse. Uno di loro è stato ucciso e l'altro, ferito, è ricoverato in ospedale", ha detto Houcem Eddine Jebali.