Trump: 'Potrei incontrare Maduro'

Donald Trump potrebbe prendere in considerazione un incontro con il presidente del Venezuela Nicolas Maduro. E' lo stesso tycoon a paventare l'ipotesi in un'intervista ad Axios: una svolta dopo aver sostenuto il leader dell'opposizione venezuelana Juan Guaidò che era stato riconosciuto dagli Usa il legittimo leader del Paese. "Potrei farci un pensiero", afferma il presidente americano, "non mi sono mai opposti a dei meeting.

"Elezioni 2020 truccate: milioni di schede per corrispondenza saranno stampate da Paesi stranieri, e da altri. Sarà lo scandalo dei nostri tempi!". Lo twitta il presidente americano, postando una intervista del ministro della giustizia William Barr al sito conservatore Breitbarb in cui esprime questo timore.