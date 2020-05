Il tasso di disoccupazione americano nel mese di aprile al 14,7% è il più alto dalla Grande Depressione ma migliore delle attese degli analisti, che scommettevano sul 16%. In marzo il tasso di disoccupazione era al 4,4%.

I posti di lavoro persi torneranno: l'economia è stata artificialmente chiusa in aprile. Lo afferma Donald Trump in un'intervista a Fox, sottolineando che i dati di aprile erano attesi. "Non è una sorpresa. Cosa posso fare è farli tornare", dice Trump.