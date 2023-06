Mediobanca private banking si rafforza e amplia l'offerta

(ANSA) - MILANO, 29 GIU - Mediobanca private banking si rafforza nei private Markets con l'ampliamento della propria offerta ai prodotti semiliquidi dedicati alla clientela professionale.

Questa nuova iniziativa, sviluppata in collaborazione con rinomati fondi di investimento internazionali, consolida l'offerta della divisione private di Mediobanca nel comparto dei prodotti illiquidi con lo scopo di offrire ai clienti un impiego più rapido e maggiore flessibilità nella gestione del capitale rispetto ai tradizionali investimenti nell'economia reale. La prima attività di collocamento vede il coinvolgimento di Apollo Global Management, società statunitense specializzata nella gestione di investimenti alternativi con circa 598 miliardi di dollari di asset in gestione.

"La collaborazione tra Mediobanca private banking ed Apollo global management puntando sulle opportunità di fondi che fanno evolvere gli investimenti ad alto potenziale in una nuova struttura, a vantaggio della clientela", afferma Angelo Viganò, head of Mediobanca private banking.

"Lo sviluppo di soluzioni di investimento per rispondere alle esigenze del mercato del Wealth Management è una priorità strategica per Apollo", sostiene Andrea Moneta, senior advisor Italia e operating partner di Apollo. (ANSA).