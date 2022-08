Credem: polo private banking per marzo, sarà una eccellenza

(ANSA) - MILANO, 05 AGO - "Pensiamo di avere la nuova società per marzo del prossimo anno" e "Potrà diventare un'eccellenza".

Lo ha affermato, a proposito nel polo Euromobiliare Private Banking, il direttore generale di Credem Nazareno Gregori nella sua ultima conference call mentre l'attuale condirettore generale, Angelo Campani, designato suo successore, ha chiarito che non è prevista la cessione di quote, neanche di minoranza, nella nuova entità.

"Puntiamo a rafforzare il nostro modello di servizio, potenziare i prodotti e la vicinanza ai clienti private di tutto il gruppo.

Ma anche ad avere una buona capacità di attrazione dal mercato.

E' una filiera di business per noi centrale e strategica quindi resterà nel totale controllo del gruppo e anzi diventerà una delle filiere di crescita dei volumi ma anche della nostra redditività", ha affermato Campani. (ANSA).