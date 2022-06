Mediolanum: a maggio raccolta di 600 milioni, 3,81 mld anno

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - Banca Mediolanum chiude il mese di maggio con un raccolta di 600 milioni di euro. Da inizio anno è di 3,81 miliardi. La quota in risparmio gestito è nel mese di 390 milioni. "I 2,6 miliardi in prodotti di investimento da inizio anno, con la raccolta in fondi destinata interamente all'azionario, sono la piena dimostrazione della validità del nostro approccio e della capacità di generare crescita organica, come indicato dall'80% della raccolta gestita proveniente da clienti in Banca Mediolanum da più di un anno", sottolinea l'a.d Massimo Doris.

I nuovi finanziamenti erogati ammontano a 352 milioni (1,54 miliardi da inizio anno). Mentre i premi polizze protezione sono di 16 milioni (71 milioni da inizio anno) . (ANSA).