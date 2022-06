Banca Generali:raccolta maggio a 598 milioni,anno 2,5 miliardi

(ANSA) - MILANO, 06 GIU - La raccolta netta totale a maggio è stata particolarmente sostenuta con flussi per 598 milioni di euro. Il mix ha visto predominare il risparmio amministrato come spesso avviane nelle fasi di incertezze sui mercati. La raccolta complessiva da inizio anno è salita a 2,5 miliardi.

Il risparmio gestito ha registrato una raccolta di 117 milioni (942 milioni da inizio anno), di cui 51 milioni dai contenitori finanziari (358 milioni da inizio anno) che "beneficiano in questo contesto economico dell'elevato livello di personalizzazione e controllo della volatilità", spiega Banca Generali. La raccolta in risparmio amministrato è stata particolarmente sostenuta nel mese con 575 milioni (1,69 miliardi da inizio anno) di cui 404 milioni rappresentati da liquidità sui conti correnti (956 milioni da inizio anno) in attesa di "trovare il miglior momento per essere investita", prosegue la nota.

"Maggio è stato un mese molto complesso sui mercati finanziari, in un contesto di grande incertezza tra guerra, pressioni inflattive ed aspettative di rialzo dei tassi. In tale situazione, il risultato di raccolta è stato particolarmente forte in virtù della crescente attenzione verso la consulenza; con le famiglie che riconoscono e apprezzano sempre di più non solo la professionalità dei banker ma in generale l'eccellenza che una realtà come Banca Generali sa esprimere in termini di solidità, qualità e protezione", afferma Gian Maria Mossa, amministratore delegato e direttore generale di Banca Generali.

