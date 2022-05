Assogestioni: nel primo trimestre raccolta netta 11 miliardi

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - La raccolta netta dell'industria del risparmio gestito del primo trimestre si attesta a 10,9 miliardi di euro, in rallentamento rispetto ai 23,,2 miliardi del quarto trimestre del 2021. Il patrimonio a fine marzo, emerge dalla mappa trimestrale di Assogestioni, ammonta a 2.486 miliardi, di cui il 52,4% investito nelle gestioni collettive, in calo rispetto ai 2.594 miliardi di dicembre.

I dati confermano il solido apporto dei fondi aperti - in crescita per due anni consecutivi - che hanno contribuito per 12,8 miliardi, consentendo di controbilanciare alcune operazioni infragruppo nell'ambito dei mandati istituzionali, avvenute nel periodo. A livello di macrocategorie, i risparmiatori hanno ribadito la preferenza in particolare per i prodotti azionari (+9,4 miliardi) e i bilanciati (+5,2 miliardi).

Segnali positivi dai piani Individuali di risparmio: i fondi pir ordinari hanno registrato sottoscrizioni nette per 160 milioni e chiudono il trimestre con un patrimonio di 19,8 miliardi. Al 31 marzo Assogestioni censisce 16 prodotti pir alternativi per una dotazione patrimoniale di 1,82 miliardi.

