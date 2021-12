Credit Suisse: De Ferrari nuovo ceo del Wealth Management

(ANSA) - MILANO, 13 DIC - Francesco De Ferrari è il nuovo ceo della divisione Wealth Management di Credit Suisse. Il banchiere, con alle spalle tutta una carriera nel gruppo svizzero, entrerà anche a far parte del comitato esecutivo del Credit Suisse, con effetto dal primo gennaio prossimo, riportando al group ceo Thomas Gottstein. De Ferrari è stato inoltre nominato ceo ad interim della regione Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA).

Nell'ambito delle nomine annunciate oggi Christian Meissner, ceo della divisione Investment Bank, è stato nominato ceo della regione Americas "Le nuove nomine - spiega una nota - sono in linea con la nuova strategia e struttura organizzativa del gruppo, come annunciato nel novembre 2021, che mira a spostare Credit Suisse verso un'organizzazione a matrice per consentire la migliore attuazione possibile della strategia di rafforzamento, semplificazione e investimento per la crescita". (ANSA).