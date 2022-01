Immobiliare: fondo Starwood capital in Dovevivo con il 22%

(ANSA) - MILANO, 26 GEN - Il fondo di investimento specializzato nel settore immobiliare Starwood Capital investe nel capitale di Dovevivo 50 milioni di euro e acquista una quota di minoranza di circa il 22% . L'azionista di riferimento della più grande co-living company d'Europa rimane DV Holding veicolo controllato dai founders Valerio Fonseca e William Maggio insieme al socio di minoranza Tamburi Investment Partners (Tip). Le risorse raccolte grazie all'operazione permetteranno all'azienda di perseguire gli obiettivi del nuovo piano industriale basato su tre pilastri strategici. In tal senso è previsto il rafforzamento dell' internazionalizzazione della società, anche attraverso operazioni di M&A, con l'obiettivo di consolidare la presenza nei mercati in cui l'azienda è già presente, Spagna e Francia, e l'entrata in nuovi Paesi europei.

Il gruppo punta poi all'evoluzione del modello di business da co-living ad integrated living, attraverso la gestione di soluzioni abitative ancora più flessibili. ma anche all'integrazione nell'offerta di servizi ad alto valore aggiunto. (ANSA).