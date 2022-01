Immobiliare: nel 2021 investimenti in Italia +6% a 9,8 mld

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - Il volume degli investimenti immobiliari in Italia nel 2021 è pari a circa 9,8 miliardi, con un incremento del 6% rispetto al 2020. La spinta è arrivata nell'ultimo trimestre dell'anno, in cui sono stati totalizzati investimenti per 4,4 miliardi di euro, circa il 32% in più rispetto allo stesso periodo del 2020. E' quanto emerge da un report di Dils (ex Gva Redilco & Sigest). La logistica è protagonista del mercato nel 2021 e rappresenta il 28% del volume totale investito (2,7 miliardi), con una crescita dell'83% rispetto al 2020 in termini di volumi transati. La seconda asset class preferita dagli investitori sia domestici che internazionali è quella degli Uffici, che nel 2021 totalizza transazioni per 2,3 miliardi (con Milano in testa per quasi 1,8 miliardi di euro), in calo rispetto al 2020 ma in parziale recupero nell'ultimo trimestre, con 760 milioni investiti che hanno contribuito a ridurre il divario con l'anno precedente. "Per il 2022, riteniamo che i settori Logistica e Living continueranno a essere protagonisti e ci aspettiamo una forte ripresa degli investimenti anche nel settore Uffici a Milano e Roma non solo per capitali core, ma vedremo un ritorno del value add finalizzato allo sviluppo di edifici e rigenerazione urbana contraddistinti da nuovi concept ibridi e innovativi", sottolinea il ceo di Dils, Giuseppe Amitrano. (ANSA).