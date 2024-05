Poste, nel trimestre +16% l'utile netto, +6,1% i ricavi

Poste Italiane chiude il primo trimestre 2024 con un utile netto di 501 milioni, in crescita del 16% rispetto allo stesso periodo del 2023, +6,1% per i ricavi a 3,05 miliardi. L'azienda sottolinea la "consistente crescita del risultato operativo nel primo trimestre 2024, pari al 14% su base annua, che si attesta 706 milioni, grazie al modello di business diversificato".

Un inizio di anno "molto positivo - commenta l'a.d Matteo De Fante - Questi risultati dimostrano come stiamo attuando il nostro piano in modo rigoroso, con un continuo focus sul raggiungimento dei risultati commerciali e sulla razionalizzazione dei costi. I trend commerciali sono stati favorevoli in tutti i settori".



