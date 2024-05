Borsa: Milano sale (+0,5%) con l'Europa, svettano Mps e Bps

Piazza Affari procede positiva in linea (+0,51%) con le altre Borse europee, fra le quali è debole solo Parigi (-0,15%), dopo i dati sul Pil nell'eurozona.

L'attesa è tutta per l'inflazione americana che verrà diffusa alle ore 14.30.

La migliore è Mps (+2,7%) già sul podio alla vigilia e oggi spinta dalle valutazioni di Kbw che ha alzato il target price da 5,68 a 6,36 euro con un rating 'outperform' nella convinzione che le banche italiane siano "the place to be" per chi investe nel settore bancario. Le scommesse sul risiko, oltre alle buone valutazioni, spingono anche Bps (+1,93%), Mediobanca (+1,64%) e il Banco (+1,5%).

In attesa delle trimestrali bene Poste (+1%) che ritorna sui massimi da ottobre 2021 in un listino che anche oggi fa un passo avanti sui livelli di marzo 2008. Male Diasorin (-2,42%) e Cucinelli (-1,14%). Fuori dal paniere principale in leggero rialzo Bff Bank (+0,44%), corre Solidword (+4,4%) che ha avuto una commessa importante.



