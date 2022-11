Da Poste un vademecum su come spedire in Gran Bretagna

(ANSA) - ROMA, 08 NOV - Un vademecum per spedire da e verso la Gran Bretagna dopo la Brexit, con consigli e approfondimenti sulla nuova normativa e diversi spunti utili per migliorare il business dell'e-commerce. È l'iniziativa che Poste Italiane ha lanciato nella sezione Yellobox del sito poste.it, per essere consapevoli e affrontare tutti i cambiamenti. Dal 1 gennaio 2021 infatti, come effetto della Brexit, le spedizioni da e verso la Gran Bretagna devono seguire la procedura per le spedizioni extra Ue, che prevede l'applicazione di dazi e controlli alla frontiera in particolare sul commercio online. "Per affrontare tutti questi cambiamenti e restare competitivi sul mercato inglese - spiega Poste in una nota - è opportuno, da parte delle aziende e-commerce, adeguarsi alla nuova normativa, tenersi sempre aggiornati sul mondo e-commerce e offrire un servizio di spedizioni efficace ed efficiente". "La sezione Yellobox - sottolinea l'azienda - è il nuovo punto di riferimento di Poste Italiane per informarsi sulle novità dell'e-commerce attraverso contenuti gratuiti e consigli di professionisti del settore".

"Inoltre - conclude la nota - le aziende possono avvalersi dell'esperienza e degli asset unici di Poste Italiane per spedire in UK utilizzando i servizi della gamma Poste Delivery International dedicata anche alle spedizioni e-commerce".

(ANSA).