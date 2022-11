Da Poste soluzione assicurativa sulla vita che premia la fedeltà

(ANSA) - ROMA, 02 NOV - Una soluzione assicurativa sulla vita multiramo a premio ricorrente, pensata per chi vuole costruire gradualmente, accantonando piccole somme mensili, un capitale per realizzare i propri progetti di vita. Si chiama "Poste Progetto Capitale" ed è il piano di accumulo di Poste Vita, di durata decennale, con versamenti a partire da 50 euro al mese.

Inoltre Poste Vita, spiega Poste Italiane in una nota, "premia la fedeltà del cliente in regola con il versamento dei premi e che non avrà riscattato, in tutto o in parte, il capitale investito su Poste Progetto Capitale". È prevista, spiega Poste, l'erogazione di due bonus: "Il primo dopo 5 anni, pari all'1% dei premi versati fino alla quinta annualità di contratto, che viene versato sul contratto esclusivamente nella componente allocata nella gestione separata e incrementa il capitale assicurato, e il secondo a scadenza, pari all'1% dei premi versati a partire dalla sesta annualità di contratto. Questo secondo bonus viene versato contestualmente alla liquidazione del capitale a scadenza". Poste Italiane sottolinea inoltre che "la politica d'investimento adottata per il Fondo Interno Assicurativo Poste Vita Obiettivo Sostenibilità prevede un'allocazione dinamica delle risorse primariamente in quote di più Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM) di natura azionaria e obbligazionaria, sia di area Euro che internazionali, effettuata anche secondo la politica di investimento della compagnia che prende in considerazione i criteri basati su impatti ambientali, sociali e di governance (ESG)". (ANSA).