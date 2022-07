Poste: continua promozione Postepay Cashback

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - Continua la promozione dell'iniziativa Postepay Cashback: fino al prossimo 30 settembre è possibile ricevere un cashback di 3 euro per ogni pagamento uguale o superiore a 10 euro effettuato tramite Codice Postepay nei punti vendita convenzionati. E' quanto si legge in una nota di Poste che spiega come Codice Postepay sia "il servizio che consente ai titolari di carte prepagate o di debito Postepay di pagare i propri acquisti inquadrando dall'app Postepay il Qr code esposto negli esercizi commerciali aderenti". "Il numero dei punti vendita presso cui utilizzare Codice Postepay - spiega Poste - è in costante aumento, ed è possibile consultare l'elenco sempre aggiornato in app Postepay nella sezione 'Vicino a te'". "La promozione - prosegue la nota - è valida anche per i pagamenti presso la catena di supermercati Esselunga regolati tramite il bottone 'Paga con Postepay' in app Postepay. In caso di transazione con Paga con Postepay in app Eni Live presso le Eni Live Station o in app Postepay presso le stazioni di servizio IP il cashback sarà invece pari a 1 euro". Il limite massimo di cashback giornaliero, conclude la nota, è di 10 euro e sono esclusi dall'iniziativa i pagamenti con Codice Postepay in ufficio postale e i pagamenti di bollettini presso i tabaccai. Lanciata nel 2021 con l'obiettivo di incentivare e promuovere l'utilizzo dei pagamenti digitali tramite l'app Postepay, l'iniziativa Postepay Cashback si affianca al programma di loyalty ScontiPoste.

Ulteriori dettagli sono disponibili su www.postepaycashback.it (ANSA).