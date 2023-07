Landini: 'In autunno sciopero generale. Subito la cig in tutti i settori per il caldo'

Il segretario della Cgil, Maurizio Landini, da Brescia ha lanciato uno sciopero generale. "Sarà in autunno" ha annunciato. "Sarà necessario farlo contro la legge di bilancio. Faremo una consultazione straordinaria tra i lavoratori a settembre e non solo per chiedere se mobilitarsi, ma anche per capire come vogliamo farlo e come convincere le persone a venire con noi a Roma" ha detto Landini alla festa della Fiom-Cgil a Collebeato dove è tornato sull'emergenza caldo. "Noi stiamo dicendo una cosa molto precisa: che bisogna fare un provvedimento subito per dare la possibilità di ricorrere alla cassa integrazione in tutti i settori, come strumento laddove non ci sono le condizioni per lavorare perché il caldo mette a rischio la vita delle persone".





"Contemporaneamente diciamo che serve un provvedimento per stabilire anche quale è una temperatura oltre la quale non si deve continuamente a lavorare in modo che non sia un arbitrio".

"E stiamo anche dicendo che nei luoghi di lavoro bisogna determinare le condizioni attraverso pause, attraverso tutto quello che è necessario per evitare tutto quello che sta succedendo in questi giorni, che si muore lavorando per il caldo. Questo per noi non è accettabile" ha aggiunto Landini. "Per quello che ci riguarda - sottolinea il sindacalista - l'abbiamo detto al governo c'è bisogno di intervenire subito con un provvedimento già da lunedì che dica che queste cose sono fattibili. Non è questo il momento di continuare a discutere per decidere cosa fare perché il caldo c'è adesso e va trattato".



