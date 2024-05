Vodafone, nel 2024 ricavi da servizi a 30 miliardi (+6,7%)

Il 2024 di Vodafone si è chiuso con ricavi a 36,7 miliardi (-2,5%) e ricavi da servizi a quasi 30 miliardi ( +6,3% a livello organico) con Europa, Africa e Business in crescita. L'EbitdaaL rettificato è aumentato del 2,2% a 11 miliardi, l'utile operativo si attesta a a 3,7 miliardi (-74,6% nel confronto con le plusvalenze del 2023) e l'utile netto si è ridotto a 1,57 miliardi dopo la cessione di Vantage Towers che aveva portato nel 2023 a una plusvalenza di 8,6 miliardi di euro e quella di Vodafone Ungheria e Vodafone Ghana.

La Germania è tornata a crescere, sottolinea una nota, con un aumento dei ricavi da servizi dello 0,2% per l'intero anno e dello 0,6% per il quarto trimestre, ma l'EBITDAaL rettificato è rimasto sotto pressione, diminuendo del 5,8% a causa dell'aumento dei costi energetici e di altri costi inflazionistici.

Dopo l'annuncio della vendita delle attività in Italia e Spagna le previsioni sono state riclassificate e qualsiasi loro contributo finanziario nell'anno fiscale 2025 è stato escluso dalla guidance. "Ci aspettiamo un flusso di cassa netto in entrata dalle attività dismesse di circa 0,4 miliardi di euro" precisa Vodafone.



