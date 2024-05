Borsa: Milano tenta il rialzo (+0,1%) trainata dalle banche

La Borsa di Milano, dopo un avvio fiacco, prende coraggio trainata dalle banche. Il Ftse Mib segna un +0,1% a 34.847 punti con Bper (+2%) e Mps (+2,2%) in testa.

Buon passo per Tenaris (+1,3%) e Stellantis (+1%) . E segna un +0,6% Tim alla vigilia della trimestrale. I ricavi in calo pesano su Italgas che lascia sul terreno il 2,8%.

Fuori dal paniere principale è in calo Bff Bank (-2,17%) dopo il rimbalzo parziale di ieri. Il titolo è sotto la lente dopo i rilievi di Bankitalia che ha bloccato i dividendi.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA