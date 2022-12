Confindustria: nelle Marche il primo Its Made in

(ANSA) - FERMO, 09 DIC - "Nascerà nelle Marche il primo ITS dedicato al 'made-in'. Il progetto è stato presentato mercoledì scorso al presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, che mi aveva chiesto, come delegato della formazione della Camera di Commercio di studiare un progetto che è stato presentato". Lo ha detto Andrea . Santori, presidente di Sviluppo Europa Marche, a margine dell'assembela pubblica di Confindustria Fermo, in corso al Teatro dell'Aquila. "Dato che la presidente del Consiglio Meloni spinge sul 'made in', vedi il Ministero che è stato ribattezzato - ha aggiunto - ho fatto un progetto a 360 gradi, che non coinvolge solo la formazione specifica per la moda, ma che coinvolge tutti i settori. Un nuovo istituto, che si aggiunge a quelli già esistenti nelle Marche: per febbraio saremo pronti e prenderemo come best practice quelle attività che abbiamo svolto negli Its e li porteremo in questa nuova progettualità". Secondo Santori saranno anche messi insieme i centri di ricerca Meccano e Cosmob: "ne manca uno per la moda e uno per l'agroalimentare".

"Uniremo l'aspetto formativo e quello della ricerca - ha detto ancora -, anche epr dare possibilità ai territori che non ne hanno di avre altri centri di ricerca". (ANSA).