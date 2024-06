Amadeus, l'addio alla Rai in un post, 'tutto fantastico'

Due vite di Marco Mengoni è la sigla che Amadeus ha scelto per il suo post d'addio ad Affari tuoi, alla Rai, ieri sera per l'ultima puntata del programma che segna il suo passaggio a Discovery, la prossima stagione sarà sul Nove. Con una serie di video il conduttore ha salutato lo staff su Instagram e il pubblico, che lo ha applaudito alla fine della puntata con una standing ovation scandendo il suo nome e acclamandolo. ''Meraviglioso il pubblico di Affari tuoi, meraviglioso'', commenta. ''Questi cinque anni tutto bello tutto fantastico, Soliti Ignoti, Affari tuoi, capodanno, Sanremo, Lotteria Italia...tutto con questa donna qua'', dice alla truccatrice in un altro video. ''Ho visto più te che mia moglie.

Dovete saperlo. Mia moglie sta filmando quindi...'' In un altro video ancora dietro le quinte poi Amadeus, saluta la regia, tutto lo staff, e alla fine entra nel camerino pieno di ricordi di cinque anni.''Ultimo giorno in camerino, vissuto, regali dei concorrenti, disegni dei bambini, tanti bei ricordi''.

Bagno di folla finale tra la gente dello studio per Ama, tra un selfie e l'altro.



