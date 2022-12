Professioni: ingegneri, Angelo Domenico Perrini è presidente

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - Il professionista barese Angelo Domenico Perrini è il nuovo presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri, che si è riunto oggi, per la prima volta, dopo le votazioni dello scorso 17 ottobre. Vicepresidente vicario è stato eletto Remo Vaudano, vicepresidente Elio Masciovecchio, consigliere segretario Giuseppe Maria Margiotta e consigliere tesoriere Irene Sassetti. Perrini succede ad Armando Zambrano.

Il nuovo Consiglio nazionale degli ingegneri rimarrà in carica per i prossimi cinque anni. (ANSA).